Van'da yatırımcılara yönelik devlet destekleri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Van'da yatırımcılara yönelik devlet destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan OSB Başkanı Mehmet Aslan, teşviklerin bölgeler arasındaki farkı azalmak için önemli olduğunu söyledi.

Gelişmiş, az gelişmiş veya gelişmekte olan birçok ülkenin iktisadi kalkınmalarını gerçekleştirmek amacıyla teşvik politikaları uyguladığını ifade eden Aslan, "Bizim gibi az gelişmiş ve gelişmekte olan illerin sermaye yapıları ve yatırım kapasiteleri güçlü değil. Her zaman kamunun gücüne ihtiyaç duymaktayız. ReeI sektörümüz iktisadi gelişimini ve mali yapısını ancak kamunun yatırımcı ve destekleyici kuruluşlarının destekleri ile sağlam bir zemine oturtabilir. İIin ve bölgenin iş dünyası olarak kamu kesiminden talebimiz, sürdürülebilir bir büyüme ve istikrarlı iş gücü piyasası için popülist politikalardan uzak rasyonel, verimliliği artırıcı teşvik ve muafiyetler sağlanmasıdır." diye konuştu.

Devletin teşvik politikasının takdire şayan olduğunu anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Mevcut yatırımcı ve üreticilerinde üretimlerini sürdürebilmelerinin ve rekabet etme güçlerinin devamı için aynı ölçülerde desteklenmeleri elzemdir. Yeni yatırımlara sağlanan gelir vergisi, KDV indirim ve muafiyetleri mevcut yatırımcılara da uygulanmalı. Yeni yatırımcılara uygulanan SGK primlerindeki işveren hissesi ve gelir vergisi stopajı muafiyeti mevcut işletmelere de uygulanmalı. İŞ-KUR tarafından yeni işletmelere sağlanan istihdam destekleri, hali hazırda çalışma faaliyetlerini devam ettiren iş yerlerine de sağlanmalıdır."

Konuşmaların ardından teşviklerle ilgili sunum yapıldı.