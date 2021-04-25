Van'da yaya geçidi ve yol çizgileri yenilendi - Son Dakika

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Van Büyükşehir Belediyesi, ana caddelerde yol çizgilerini yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kısıtlamanın üçüncü gününde Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehir merkezindeki yaya geçitlerini ve yol çizgilerini boyamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentin en işlek yolları, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda bulunan yaya geçitlerinin boyaları yenilendi.

Yol çizgilerini yenileme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.