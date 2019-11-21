Son Dakika Haberleri: Van'da yaya yolu ve kaldırım yenileme çalışması
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Van'da yaya yolu ve kaldırım yenileme çalışması

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi ana caddelerdeki kaldırım ve yaya yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyor.

Van'da yaya yolu ve kaldırım yenileme çalışması, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi ana caddelerdeki kaldırım ve yaya yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyor.


Kış ayları öncesinde çalışmalarını hızlandıran Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerinin 8 ana caddede başlattığı çalışmalar sürüyor. Olası kar yağışı öncesi yoğun bir mesai harcayan ekipler; Maraş, İskele, Doğu, Hacıbekir, Sıhke, Suvaroğlu, Şerefiye ve Bediüzzaman caddeleri gibi yaya yoğunluğunun olduğu caddelerdeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.


Ekipler, ayrıca Maraş Caddesi'nde rögar temizliği, Bediüzzaman Caddesi'nde ise menfez yenileme çalışması yaptı. - VAN

Bediüzzaman Said Nursi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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