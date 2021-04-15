Van'da 'Yayla Muzu' tezgahlardaki yerini aldı.. Kilosu 30 TL - Son Dakika

Van'da 'Yayla Muzu' tezgahlardaki yerini aldı.. Kilosu 30 TL

VAN - Doğu Anadolu Bölgesindeki yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ve 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun tezgahlardaki yerini aldı.

Baharın gelmesiyle birlikte yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen uçkun, kilosu 30 TL'den piyasaya çıktı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde getirdikleri uçkunu Van'ın İpekyolu ilçesinde satışa sunan seyyar satıcılar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kanser hastalığına iyi gelen ve ekşimsi tadı ile yayla muzu olarak bilinen uçkuna yoğun rağbet gösterildiğini söyleyen satıcılar, "Uçkun, bahar mevsimiyle birlikte tezgahtaki yerini her sene alıyor. Bahar aylarında yetişen uçkun, aynı zaman bizim gibi vatandaşlar için de ekmek kapası oldu" dediler.