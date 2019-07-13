Van'da yaz ortasında kayak keyfi
45 dakika önce
VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray ilçesindeki Karebet Geçidi'nde Temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:15 Kaynak: DHA
VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor
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İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray
ilçesindeki Karebet Geçidi'nde Temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
kayakçıları, kayak yapmak için Van-Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karebet Geçidi'ne gitti. Kayakçılar, halen metrelerce karın bulunduğu bölgede, kayak yaptı. Sporcular, kış aylarında yapılacak yarışmalara hazırlandıklarını belirterek, bu mevsimde kayak yapabilmenin kendileri için bir şans olduğunu söyledi.
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