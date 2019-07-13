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Van'da yaz ortasında kayak keyfi

45 dakika önce

VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray ilçesindeki Karebet Geçidi'nde Temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

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VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray ilçesindeki Karebet Geçidi'nde Temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, kayak yapmak için Van-Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karebet Geçidi'ne gitti. Kayakçılar, halen metrelerce karın bulunduğu bölgede, kayak yaptı. Sporcular, kış aylarında yapılacak yarışmalara hazırlandıklarını belirterek, bu mevsimde kayak yapabilmenin kendileri için bir şans olduğunu söyledi.


- Van
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bahçesaray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:15 Kaynak: DHA
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