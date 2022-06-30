Van'da yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi - Son Dakika
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Van'da yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi

30.06.2022 12:11
Van'da yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları, düzenlenen törenle başladı.

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları, düzenlenen törenle başladı.

Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, çocukları mutlu görmekten, spor okullarının açılışı dolayısıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocukların bir spor dalı ile uğraşmalarını gönülden desteklediklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Okullar kapandı, istiyoruz ki çocuklarımız sporun çeşitli dalları ile uğraşsınlar. Kültürel, sanatsal aktivitelerde bulunsunlar. Bunlara da desteğimizin tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi hazırlıklarını yaptığımız çok önemli bir çalışma yapacağız inşallah. Buradaki gayemiz de spor kültürüne katkı sağlamak. Bir spor alt yapısının geliştirilmesine destek vermek ama hepsinden öte her çocuğun bir spor dalı ile uğraşmasını sağlayacağız. Bunun yanında da spor alt yapısına katkı sunacağız. Bu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor. Her okulun voleybol ve basketbol sahalarını yapacağız. Belediye ve valilik imkanları ile uygun olan okullara halı saha inşa edeceğiz. Yüzme havuzu ve kapalı spor sahası olamayan ilçemiz kalmayacak. Spora ve sporcuya tam destek vereceğiz."

Halk oyunları ve çeşitli spor gösterilerinin gerçekleştirildiği programada, sporculara malzeme desteği verildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, antrenör ve sporcular katıldı.

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Kaynak: AA

gençlik, Van, Güncel, Son Dakika

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