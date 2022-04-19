Van'da yazın kuruyan Tuz Gölü karın erimesiyle su tutmaya başladı - Son Dakika
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Van'da yazın kuruyan Tuz Gölü karın erimesiyle su tutmaya başladı

19.04.2022 10:25
Van'da yazın kuruyan Tuz Gölü karın erimesiyle su tutmaya başladı

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasına bağlı oluşan kuraklık nedeniyle geçen yıl kuruyan Van'ın Saray ilçesindeki Tuz Gölü'nün karların erimesi ve yağışların etkisiyle eski haline döndü.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasına bağlı oluşan kuraklık nedeniyle geçen yıl kuruyan Van'ın Saray ilçesindeki Tuz Gölü'nün karların erimesi ve yağışların etkisiyle eski haline döndü.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 371 hektar büyüklüğündeki Tuz Gölü, geçen yıl yağışların azlığı ve hızlı buharlaşmadan dolayı kurudu.

Her yıl birçok türden binlerce kuşa göç yolunda ev sahipliği yapan ve suların çekilmesiyle çorak araziye dönüşen göl, son yağışların etkisi ve karın erimesiyle tekrar su tutmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölün akarsuların taşıdığı su sayesinde eski görünümüne kavuşmasıyla bazı kuşların bölgeye gelerek konaklamaya başladıkları gözlendi.

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, gölün eski görünümüne kavuşmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Gölün bölgenin tarımı için önemli olduğunu belirten Ceylancı, "İnşallah bu aylarda yağmur yağar ve kuralık tamamen ortadan kalkar. Şu anda kuralık görünmüyor fakat yağmur yağmasa gelecek aylarda tekrar aynı tehlikeyle karşı karşıya kalacağız." dedi.

Kazlıgöl Mahallesi Muhtarı Dündar Ummaz da geçen yıl ilçe genelinde etkili olan kuraklıktan dolayı gölün kuruyarak çorak araziye dönüştüğünü ifade etti.

Kışın yağan karların erimesiyle gölün eski haline döndüğünü belirten Ummaz, "Geçen yıl su olmadığı için göçmen kuşlar hiç uğramadı. Bu yıl su tutmasıyla beraber göçmen kuşlar da gelmeye başladı. Çeşit çeşit kuşlar geldi. İnşallah bahar yağmurlarıyla su seviyesi daha da yükselecektir. Yağışların çok olması tarım alanında kuraklığı azalttı." diye konuştu.

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Hisarcık, Tuz Gölü, Van, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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