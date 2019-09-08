Son Dakika Haberleri: Van'da yedinci Ermeni ayini başladı
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Van'da yedinci Ermeni ayini başladı

1 saat önce

Van'daki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl yedincisi yapılan Ermeni ayini başladı.

Van'da yedinci Ermeni ayini başladı, System.String[]

Van'daki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl yedincisi yapılan Ermeni ayini başladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin ile ilki 2010 yılında yaptırılan ayinin yedincisi ise çan sesi ile başladı. Kilise önünde toplanan din adamları ayini başlatmak üzere kiliseye girerken, iç mekan darlığından dolayı sadece 50 kişi içeri alınabildi. Ayini Türkiye Ermeni Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Epsikopos Sahak Maşalyan yönetiyor.


Basın mensuplarının da içeri alındığı ayinde, kurulan hoparlörlerle dışarıya ses veriliyor.


Sağlık İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli ada ve iskelede görev alırken, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri de devam ediyor. - VAN

Akdamar Kilisesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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