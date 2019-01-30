Van'da Yemen Yararına Kermes Düzenlendi

Edremit Belediyesince Yemen
'deki ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.
Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, Yemen'deki savaş nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Yemenliler için Aile Destek Merkezi çalışan ve kursiyerlerin hazırladıkları yiyecekler, kitap ve çeşitli malzemelerin, Van
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde kurulan stantlarda satışa sunulduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli
, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Kermesi, Yemen'de yaşananlardan dolayı mağduriyet yaşayanlara destek amaçlı düzenlediklerini belirten Çiçekli, şunları kaydetti:
"Bizim insani ve İslami görevimiz, gücümüz yettiğince zor durumda kalanların yanında olmaktır. Daha önce de yapmış olduğumuz çeşitli kermeslerden elde edilen gelirleri çeşitli yerlere ulaştırmıştık. Şimdi ise çok daha zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yemenli kardeşlerimize bu kermesten elde edeceğimiz gelirleri ulaştırmayı hedef edindik."