Van'da yeni bir iğde çeşidi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da yeni bir iğde çeşidi bulundu - Son Dakika

Van'da yeni bir iğde çeşidi bulundu

6 saat önce

Çerez olarak tüketilmesinin yanında çit bitkisi olarak da kullanılan iğde çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla Van'da yürütülen çalışmalarda yeni bir iğde ağacı türü tespit edildi.

Van'da yeni bir iğde çeşidi bulundu, System.String[]

Çerez olarak tüketilmesinin yanında çit bitkisi olarak da kullanılan iğde çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla Van'da yürütülen çalışmalarda yeni bir iğde ağacı türü tespit edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Alp, azotu kökünde depolayabilen, verimsiz topraklarda bile yetişen, kuraklığa dayanıklı iğde ağaçlarının ekonomik değerinin ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Van'da yaygın olarak yetişen ağaçlarla ilgili araştırma yapan Alp, kampüste meyvesi küçük, rengi farklı bir iğde çeşidi tespit etti.

Yurt dışında alanında uzman öğretim üyeleriyle de görüşen Alp, türün "Van İğdesi" ya da "Van Kırmızısı" adıyla tescillenmesi için harekete geçti.

"Meyvesi küçük, rengi farklı"

Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay önce Van'da yetişen iğdelerle ilgili araştırma yapmaya başladıklarını söyledi.

Yeni buldukları iğde türünü uzun süre gözlemlediklerini anlatan Alp, şu bilgileri verdi:

"Soğuğa ve sıcağa dayanıklı iğde ağaçları dikenli olduğu için daha çok sınır bitkisi olarak kullanılıyor. 'Bu ağaçlardan ticari değeri yüksek iğde bulabilir miyiz?' düşüncesiyse araştırma yapmaya başladık. Çalışmalar esnasında üniversite yerleşkesinde bu ağacı bulduk. Hem meyveleri küçük hem de rengi farklıydı. Gözlemler neticesinde bu özelliklerin kalıcı olduğunu belirledik. Fotoğrafladığım meyveleri yurt dışında birçok hocaya gönderdim. Onlar da aynı kanıya vardılar. Bu iğde çeşidinin diğerlerinden farklı olduğunu teyit etmiş olduk. Van'da tek ağaç olma özelliği taşıyan yeni iğde çeşidinin 'Van İğdesi' ya da 'Van Kırmızısı' adıyla tescil edilmesi için çalışma başlattık. Ağacı çoğaltarak kentin park, bahçe ve peyzaj çalışmalarında kullanacağız."

"Süs elmasına alternatif olabilir"


Van'ın adını taşıyacak meyve ağacının kentin tanıtımı açısından da önemli olacağını aktaran Alp, "Yeni iğde çeşidini çoğaltabilir, piyasaya iyi tanıtabilirsek süs elmasına alternatif olabilir. Bu meyve, ağaçtan kolay kolay dökülmüyor. Her tarafın soluk renkli olduğu kış aylarında bu ağaçta bordoya yakın renkte meyveler görebilirsiniz. Rengiyle insanlara enerji veren, umut aşılayan bir süs bitkisi olarak piyasaya sunabiliriz." şeklinde konuştu.

İğde, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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