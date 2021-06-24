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Van'da yeni tesislerle spora ilgi artacak - Son Dakika

Van'da yeni tesislerle spora ilgi artacak

24.06.2021 16:34
Van'da yeni tesislerle spora ilgi artacak, System.String[]

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ile AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi, Muradiye İlçe Başkanı Nesim Yavrutürk ve Van Spor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk'ün bulunduğu heyet Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti. AK Parti hükümetleri döneminde ülke gençliğinin geleceğine yön verecek önemli yatırımlara imza atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van'da gerçekleştirdiği yatırımlarla da kentin gelişimine önemli katkı sağlıyor. Belediyelerle yapılan protokol gereği finansman sağlayan Bakanlık, bütün ilçelerde yapımına vesile olduğu tesisler ile spora erişim kolaylaştıracak ve gençlerin ilgisini bu yönde arttıracaktır.

"Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından Van Spor Futbol Kulübüne maddi yardım yapılarak, tesis yenileme içinde çok imkan sağlandı"

Milletvekilleri yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun döneminde sporun tabana yayılması ve sporun okul öncesi ile başlayan bir eğitim ile hayat boyu devam eden bir sürece dönüşmesi büyük bir atılım olmuştur. Van genelinde de Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle çok ciddi çalışmalar var. 2021 yılı yatırım programında Bakanlığın sağladığı yaklaşık 150 milyonluk devasa yatırımlar hızla devam ediyor. Bu dönemde gerek tesisleşmeyle ilgili gerekse gençlere olan yatırımla alakalı birçok proje hayata geçti. Bunu daha ileri bir seviyeye taşımak için teşkilatlarımız ve belediyelerimiz ile gayret ediyoruz. Van genç nüfusu bakımından ülke ortalamasının çok üstündedir. Bunu fırsata dönüştürmek amacıyla spor alanlarını attıracak tesis yatırımları ve daha çok sporcu yetiştirme hedefiyle çalışmalarımız artarak devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmede mülkiyeti Kızılay'a ait olan ancak yapılan protokol ile Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen kampın yatırım programına alınarak yeniden inşa edilmesi, aynı şekilde Muradiye ilçesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait olan ancak, Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmiş 106 dönümlük arazi, "Gençlik Kampı" yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına devrediliyor. Bu konuda yazışmalar tamamlandı. Burayla ilgili projenin yapılarak ve sürecin hızlandırılmasını istedik. Van Spor Futbol Kulübü ile ilgilide durum değerlendirmesinde bulunarak destek talep ettik. Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından Van Spor Futbol Kulübüne maddi yardım yapılarak, tesis yenileme içinde çok imkan sağlandı. İlimizin spor altyapısına ve gençliğimize katma değer sağlayan yatırımlar ile heyetimize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - VAN

Van'da yeni tesislerle spora ilgi artacak

Osman Nuri Gülaçar, Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van'da yeni tesislerle spora ilgi artacak - Son Dakika Spor


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