Son Dakika Haberleri: Van'da Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı

Van'da Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı

21 dakika önce

Van'da yeni yıl coşkuyla kutlandıVAN - Yeni yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da coşkuyla kutlandı.

Van'da yeni yıl coşkuyla kutlandı

VAN - Yeni yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da coşkuyla kutlandı.
Yeni yıla kimi vatandaş kafelerde girerken, kimi vatandaş ise 5 yıldızlı otelleri tercih etti. Kentin otellerinde düzenlenen yılbaşı gecesi programında vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Seslendirilen türkülerle kimi zaman duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, hareketli şarkılarla göbek atıp, halay çektiler.
Double Tree BY Hilton Van Otel Genel Müdürü Rıdvan Ensari ve Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, düzenlenen yılbaşı programı ile Vanlılara güzel bir gece yaşattıklarını belirterek, yeni yılın barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerinde bulundular.
Yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise 2019 yılının tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi dileklerinde bulundular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Van, Genel
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