Son Dakika Haberleri: Van'da Yeni Yıl Hazırlıkları

Van'da Yeni Yıl Hazırlıkları

1 saat önce

Yeni yıla sayılı günler kala Van'daki otellerin yanı sıra kafe ve eğlence merkezlerinde de hareketlilik başladı.

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Yeni yıla sayılı günler kala Van'daki otellerin yanı sıra kafe ve eğlence merkezlerinde de hareketlilik başladı.

Vatandaşlara en güzel eğlenceyi sunabilmek için hazırlıklarını tamamlayan Vanlı esnaf, yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı. Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlara güzel bir gece yaşatmak için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden The Rest Coffee İşletme Müdürü Cihan Akbal, "Yılbaşını dolu dolu yaşamak isteyen, konser tadında canlı müzik keyfi, illüzyon gösterisi, sürpriz hediye çekilişleri ve alkolsüz mekanımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz. Müşterilerimizin aileleriyle birlikte gelip, güzel vakit geçirebileceği, eğleneceği ve yılbaşı eğlencesini doyasıya yaşayabileceği bir mekan hazırladık. Bu anlamda tüm müşterilerimizi The Rest Coffee'ye bekliyoruz. Rezervasyon için 0432 214 7378 ve 0545 291 2137 numaraları aramaları yeterli olacaktır" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:19 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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