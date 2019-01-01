Son Dakika Haberleri: Van'da Yeni Yılda Dolu Süprizi

Van'da Yeni Yılda Dolu Süprizi

1 saat önce

VAN kent merkezinde yaklaşık 15 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı kenti beyaza bürüdü.

Van'da Yeni Yılda Dolu Süprizi, System.String[]
VAN kent merkezinde yaklaşık 15 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı kenti beyaza bürüdü. Yeni yıla hazırlanan vatandaşlar dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, Van  kent merkezinde akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yeni yılda eğlenmek için kent merkezinde dolaşan vatandaşlar, aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, kenti beyaza bürürken, bazı vatandaşlar dolu yağışı altında bol bol eğlendi. Vatandaşlar, ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını, yeni yılın süprizi olduğunu belirtti. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:34 Kaynak: DHA

Dolu Yağışı, Van, Güncel
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