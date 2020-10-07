Van'da yenilenen caddeler modern görünüme kavuşturuldu - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin "prestij cadde" çalışmaları kapsamında yenilenen Milli Egemenlik Caddesi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin sorumluluk alanındaki yolların kalitesinin yükseltilmesi, daha modern ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Milli Egemenlik Caddesi'nde başlatılan alt yapı, refüj, asfalt, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Asfalt dökümünün ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de Endüstri Meslek Lisesi önünden Lokman Hekim Hayat Hastanesine olan kısımda yol çizgi çalışması yaptı.

Çalışmalarda yaya geçitleri boyanarak belirgin hale getirildi, uyarıcı trafik levhaları dikildi.

Tamamlanan çalışmaların ardından modern bir görünüme sahip olan cadde, esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı.