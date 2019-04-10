Son Dakika Haberleri: Van'da Yerel Meyve ve Sebzeler Koruma Altına Alınıyor

Van'da Yerel Meyve ve Sebzeler Koruma Altına Alınıyor

17 dakika önce

Van'da üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşı olan yerel meyve ve sebzelerin korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Van'da Yerel Meyve ve Sebzeler Koruma Altına Alınıyor, System.String[]
Van'da üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşı olan yerel meyve ve sebzelerin korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üniversite yerleşkesinde sera oluşturuldu.

Kırsal alanlardan getirilen çöğürlere (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan) mellaki armudu, kadife kayısı, alça erik ile pamuk, aslik, cebegirmez, bey ve ekşi elma aşısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, serada yok olma tehlikesiyle karşı karşı olan meyve ve sebzeleri koruma altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Kentteki meyve ve sebze çeşitlerini yerinde tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Görentaş, "Bu yıl çöğürleri alarak aşılamaya başladık. Burada yaklaşık 500 bin çöğür var. Tespit ettiğimiz 16 çeşit meyveyi bu çöğürlere aşılayarak ardından vatandaşlarımıza dağıtacağız. Amacımız yok olmaya yüz tutmuş meyveleri koruma altına almak." dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir de yerel meyve ve sebze fidelerini tekrar vatandaşların bahçelerine taşımayı amaçladıklarını belirterek, halkın özlediği hoş kokulu meyve ve sebzeleri tekrar üreticiler vasıtasıyla sofralara sunacaklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:43 Kaynak: AA
Van, Güncel
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