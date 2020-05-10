Van'da yetim çocuklar hediyelerle sevindirildi - Son Dakika

Van'da yetim çocuklar hediyelerle sevindirildi

Van'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, ziyaret ettikleri yetim çocuklara hediyeler dağıttı.

Van'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, ziyaret ettikleri yetim çocuklara hediyeler dağıttı. Ramazanın 15. günü olarak belirlenen Dünya Yetimler Günü kapsamında önceki yıllarda yetim çocuklara iftar veren dernek, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı bir etkinlik düzenledi.

Hayırseverlerin desteğiyle hediyeler hazırlayan gönüllüler, bunları kentin farklı mahallelerindeki 250 yetim çocuğa ulaştırdı. Çocuklara alışveriş çeki de veren gönüllüler, ayrıca 650 kişilik iftar yemeği hazırlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi

45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti

Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti