Van'da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep - Son Dakika

Van'da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep

VAN'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var.

VAN'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var. Çiftliklerinde 500 kaz ve 2 bin civciv yetiştiren Kasap kardeşler, civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da talep aldıklarını söyledi.

Tuşba'ya bağlı Tabanlı Mahallesi'nde yaşayan Ömer ve Bilal Kasap kardeşler, 2 yıl önce Fransa'dan kaz yumurtası aldı. 2 kardeş, getirdikleri yumurtalardan Ankara'da kuluçka sistemiyle aldıkları civcivleri, mahalleye 2 yıl önce kurdukları kaz çiftliğine getirdi. Çiftlikte yetişen, yüksek verimli Fransız G35 ve G36 cinsi kaz civcivlerinden 6 ayın sonunda yumurta alınmaya başlandı. Yumurtalardan çıkan civcivlere, Türkiye'nin birçok ili başta olmak üzere İran ve Irak'tan talep gelmeye başladı. Çiftlikte 500 damızlık kaz ile 2 bin civciv yetiştirdiklerini anlatan Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

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'BÖLGE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN, HERKESE ÖNERİYORUZ'

Bilal Kasap, gelen talepleri yetiştirmek için kaz çiftliğini büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "Civcivleri yetiştirip damızlık haline getirdik. Yetiştirdiğimiz damızlıklarımızın bir kısmını kışın kesime verdik. Daha sonra bunları sezonluk yumurtlama dönemine hazırlamaya başladık. Yumurtlamaya başladıktan sonra zaten insanların ilgisini çekmeye başladı. Tuşba Kaz Çiftliği olarak bu yıl istediğimiz sayıya ulaşamadık. Bu da damızlıktan dolayı. İran ve Irak'tan da talep var. Şu an 500 damızlık kazımız var. 2 bin adet de civciv var. Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl satışlarımızı istediğimiz gibi yapamadık. Gelen talepleri karşılayamadık. Kaz satışlarımızı en çok Kars, Ardahan, Batman, Siirt ve Rize'ye yapıyoruz. Bölgemiz kaz yetiştiriciliğine uygun olduğu için bu işi herkese öneriyoruz" dedi.

Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan ise etlerinin çok lezzetli olduğunu söyleyerek, "Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum. Şu an 13 kazım var. Önümüzdeki yıl bu sayıyı artırmayı düşünüyorum. Herkese kaz etini tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Fransa, Tuşba, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep - Son Dakika

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