Van'da yılbaşında otellerde eğlence yasağı - Son Dakika

VAN'da, İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasında bazı otel ve konaklama tesislerinde alınan tedbirlere aykırı yemekli/müzikli eğlence programları ve bu tür yılbaşı paketlerinin reklamlarına yasak getirdi.

İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde aldığı kararda, yılbaşı için bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı/satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu belirtildi.

Kurul kararında, sokağa çıkma kısıtlamasının süresince otel/konaklama tesislerinde, sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceği açıklandı. Oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam da yapamayacak.

Kısıtlama sürecinde disk jokey (DJ) performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek ve saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek. Konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanması için denetimler de artırılacak. Velilerin talebine bağlı olarak resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun görmesi halinde yüz yüze eğitime geçilebilecek.