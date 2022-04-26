Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı

26.04.2022 11:09
Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı

VAN'da, jandarma ekiplerince yılbaşından bu yana yapılan 747 operasyonda 'terör örgütüne üye olmak', ' terör örgütüne yardım yataklık' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alınan 148 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

VAN'da, jandarma ekiplerince yılbaşından bu yana yapılan 747 operasyonda 'terör örgütüne üye olmak', ' terör örgütüne yardım yataklık' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alınan 148 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele harekatı kapsamında yılbaşından bu yana 747 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mauser piyade tüfeği, 1 adet G3 piyade tüfeği, 2 el bombası, 1 EYP, 231 fişek, 10 akü, 14 şarjör, 168 metre kablo, 60 metre tel ve EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 'Terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek', 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 148 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 44'ü hakimlikçe tutuklandı.


Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı
Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı
Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı
Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı
Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı
Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı
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Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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