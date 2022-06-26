Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisine dün akşam yıldırım düştü. Olayda bölgeye otlamaya götürülen küçükbaşlardan 63'ü öldü, çoban Sadık Armutçu da yaralandı. Mahalle halkı, kendi imkanları ile Armutçu'yu ambulansın olduğu bölgeye getirdi. İlk müdahale sonrası Armutçu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da yıldırım düştü; 63 küçükbaş öldü, çoban yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.