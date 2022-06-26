Van'da yıldırım düştü; 63 küçükbaş öldü, çoban yaralı - Son Dakika
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Van'da yıldırım düştü; 63 küçükbaş öldü, çoban yaralı

26.06.2022 12:05
Van'da yıldırım düştü; 63 küçükbaş öldü, çoban yaralı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, gök gürültülü sağanak sırasında bulundukları alana yıldırım düşmesi sonucu 63 küçükbaş öldü, çoban yaralandı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, gök gürültülü sağanak sırasında bulundukları alana yıldırım düşmesi sonucu 63 küçükbaş öldü, çoban yaralandı.

Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisine dün akşam yıldırım düştü. Olayda bölgeye otlamaya götürülen küçükbaşlardan 63'ü öldü, çoban Sadık Armutçu da yaralandı. Mahalle halkı, kendi imkanları ile Armutçu'yu ambulansın olduğu bölgeye getirdi. İlk müdahale sonrası Armutçu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da yıldırım düştü; 63 küçükbaş öldü, çoban yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da yıldırım düştü; 63 küçükbaş öldü, çoban yaralı - Son Dakika
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