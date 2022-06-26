Van'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı

Yıldırımın isabet ettiği çok sayıda koyun da telef oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çoban yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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