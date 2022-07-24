Van'da yıldırım isabet eden çocuk yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı.
Yanal Mahallesinde akşam saatlerinde koyun otlatan 15 yaşındaki Mehmet Çevirel'e yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çevirel, buradaki müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çevirel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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