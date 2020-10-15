Van'da "Yıldız Erkekler Futbol Ligi" kuruluyor - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kentte "Yıldız Erkekler Futbol Ligi" kuruyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce ilçe sınırları içerisinde ödüllü "Yıldız Erkekler Futbol Ligi" kuruyor.

12-16 yaş aralığında erkeklerin bulunacağı takımlar 8 asil 4 yedek oyuncudan oluşacak.

Başvuruların 15 Ekim'de başlayacağı ve 23 Ekim'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, kura çekiminin 30 Ekim'de gerçekleştirileceği, müsabakaların ise 31 Ekim Cumartesi günü oynanacağı kaydedildi.