Van'da yılın ilk 'Süper Ay'ı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Van'da yılın ilk 'Süper Ay'ı kartpostallık görüntüler oluşturdu
28.04.2021 09:37
Van'da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Ay" denilen doğa olayı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Van'da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Ay" denilen doğa olayı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Van semalarında 2021 yılının ilk Süper Ay'ı gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay'ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan 'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünya'dan 354 bin kilometre uzaklıkta olması nedeniyle 'Süper Ay' ve ya 'Süper Pembe Ay' olarak nitelendirilen doğa olayı Van semalarında da güzel görüntüler oluşturdu. Özellikle bahar ayının renkleriyle gökyüzünde gözlemlenen Süper Ay, gökyüzü meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu.
(Yılmaz Sönmez/İHA)
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