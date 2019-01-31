Van'da Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi
29 dakika önce
Van'da kar yağışının ardından yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar gelen tilki, görüntülendi.
Van
'da kar yağışının ardından yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar gelen tilki, görüntülendi. İpekyolu
ilçesinde bir süre önce yoğun yağış sonrası kentin yüksek kesimleri ve dağlık alanlar karla kaplandı. Erçek
ile Karagündüz mahalleleri arasındaki yola inen tilki, uzun süre çevrede yiyecek bulmaya çalıştı.
Yoldan geçen araçlara aldırış etmeden çevrede bulduklarıyla karnını doyuran tilki, sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
Tilkinin yiyecek arayışı AA muhabirlerince görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:38 Kaynak: AA
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