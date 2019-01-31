Son Dakika Haberleri: Van'da Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi

Van'da Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi

1 saat önce

- Tikinin arazide yiyecek araması Tilkiden görüntüler Tilkinin beslenmesi Van'da yiyecek arayan tilki görüntülendi Van'da kar yağışının ardından yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar gelen tilki, görüntülendi.

- Tikinin arazide yiyecek araması
Tilkiden görüntüler
Tilkinin beslenmesi Van'da yiyecek arayan tilki görüntülendi
Van'da kar yağışının ardından yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar gelen tilki, görüntülendi.
İpekyolu ilçesinde bir süre önce yoğun yağış sonrası kentin yüksek kesimleri ve dağlık alanlar karla kaplandı.
Erçek ile Karagündüz mahalleleri arasındaki yola inen tilki, uzun süre çevrede yiyecek bulmaya çalıştı.
Yoldan geçen araçlara aldırış etmeden çevrede bulduklarıyla karnını doyuran tilki, sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Tilkinin yiyecek arayışı AA muhabirlerince görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Kar, Van, Güncel
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