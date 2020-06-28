Van'da YKS sorunsuz tamamlandı - Son Dakika

Van'da YKS sorunsuz tamamlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İl Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van'da alınan önlemler sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İl Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van'da alınan önlemler sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sorunsuz tamamlandığını söyledi.

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Rektör Şevli, yaptığı yazılı açıklamada, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'yi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


ÖSYM'nin sınavlar için gerekli tedbirleri alarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hazırlıklarını tamamladığını anımsatan Şevli, şunları kaydetti:


"5 Haziran'da üniversitemizde ÖSYM İl Koordinasyon toplantısı düzenledik. Toplantıya Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Temsilcisi Murat Bayraktar, İl Nüfus Müdürü Mehmet Seven ve İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Adem Ergioğuz katıldı. Toplantıda ayrıca koronavirüs salgını çerçevesinde alınacak ek önlemleri de görüştük. Sınavların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bilgilendirme toplantıları yapıldı. Binalar sınavdan önce temizlenerek dezenfekte edildi. Sınava giren öğrencilere ve görevlilere bina girişinde koruyucu maske ile hijyen malzemeleri verildi. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına destek veren Van Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Nüfus Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyesine, İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerine teşekkür ediyorum."


Öğrenci ve velilerin sosyal mesafeye titizlikle uyduğunu aktaran Şevli, "Yapılan duyurular sayesinde sınavlar sorun yaşanmadan tamamladı. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Sevgili öğrenciler, sizleri ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan YYÜ'yü tercih etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 19:33 Kaynak: AA

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