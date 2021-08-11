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'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor' - Son Dakika

'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'

11.08.2021 09:54
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor', System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'turuncu' kategori ile vaka artışının yüksek olduğu Van'da, aşılama oranının ise yüzde 57,8'de olduğu belirtildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'turuncu' kategori ile vaka artışının yüksek olduğu Van'da, aşılama oranının ise yüzde 57,8'de olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yüzde 95'inin aşısızlardan oluştuğuna dikkat çekti. Aşılama oranında 13'üncü sıraya yerleşen Hakkari'yi örnek veren Sünnetçioğlu, "Van'daki aşılama oranını yüzde 65'lere çıkarıp, Hakkari gibi maviye dönmek istiyoruz. Bu konuda 10 bin sağlık personelimiz ikna ekibi ile gece gündüz demeden çalışıyor" dedi.

Aşılama oranı yüzde 57,8 olan Van'da günlük koronavirüs vaka sayısı, en yüksek seviyeye ulaştı. Bu kapsamda hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı geçerken, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 63 olduğu belirtildi. Koronavirüs ile mücadelenin başladığı aylarda Türkiye'nin en iyi illeri arasında yer alan Van'da, aşılamada ise aynı başarı sağlanamadı. Aşılamanın düşük olduğu kentte, normalleşmeyle birlikte özellikle düğünlerde tedbirlere uyulmamasının vaka sayısını 100 binde 266,7 seviyesine kadar çıkardığı belirtildi. Kentte görev yapan 10 bin sağlık çalışanı ise aşılama oranını yükseltmek için ikna ekibi gibi ev ev dolaşıyor.

'EN BÜYÜK SİLAHIMIZ AŞI'İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van genelinde 100'ün üzerinde mobil sağlık ekiplerinin gece gündüz demeden aşı çalışması yürüttüğünü belirtti. Sünnetçioğlu, "Kent merkezinde 20'nin üzerinde stantlarımız var. Pandemi sürecinde en büyük silahımız aşı yapmaktır. Sadece aşı yapmak yeterli değil. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak; düğün, taziye gibi kalabalık ortamlardan uzak kalmak gerekir çünkü kalabalık ortamlarda bulaş riski daha fazla. Ne kadar iyi bir aşılama yakalarsak o kadar virüsün üstesinden geleceğiz. Bundan 3 ay öncesine kadar vaka sayımız çok azdı ama Kurban Bayram'ının araya girmesi, toplu kutlamaların olması bunlar vaka sayılarımızı arttırdı. Şu an yoğun bakım ve servisteki hasta sayılarımız artıyor. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın bizden isteği, 'Ne olur vatandaşlara bunu bildirin. Biz aşımızı olmadık çok pişmanız. Herkesin aşılarını mutlaka yapmalarını istiyoruz. Bizim düştüğümüz duruma düşmesinler' diye bizden böyle talepleri oldu" dedi.'SEFERBERLİK İLAN ETTİK'Yoğun bakım ve servislerde yatan hastaların yüzde 95'inin aşısızlar olduğunu anlatan Prof. Dr. Sünnetçioğlu, "Aşılı olanlar çok hafif geçiriyor, hastaneye veya yoğun bakıma yatış endikasyonu oluşturmuyor. Kentte yaklaşık 10 bin sağlık personelimiz var. İşçisinden personeline, doktorundan başhekimine kadar aşı ikna ekibi gibi çalışıyor. Yeter ki vatandaşımız aşısını olsun, Covid-19 hastalığına yakalanmasın, diye. Onun için vatandaşlarımıza önemli çağrıda bulunuyoruz. Ne olur herkes Covid-19 aşısını yaptırsın. Vatandaşlarımız aynı gün randevu alıp, aşısını yaptırabiliyor. Bunun yanı sıra mobil ekiplerimiz de sahada aşı çalışması yapıyor. Van'da aşılama oranımız yüzde 57,8 civarında. Ciddi bir çalışmamız var. Aşı ile ilgili seferberlik ilan ettik. Tüm ekibimiz sahada çalışıyor. İnşallah iyi bir başarı yakalayıp, iyi bir orana çıkacağız. En kısa sürede sarıya dönmek, ondan sonra maviye dönüp en düşük riskli iller arasına girmek istiyoruz. Kısa sürede aşılama oranımızı yüzde 65'lere çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yavuzer ise herkesin aşı olması gerektiğini belirtip, "Vatandaşlarınızın aşı olmalarını özellikle istirham ediyoruz. Yoğun bakımda yatan hastaların önemli bir kısmı aşı yaptırmayan vatandaşlardan oluşuyor. Aşı oranına göre diğer doğu illerimize göre daha iyiyiz. En yakın komşu ilimiz Hakkari. Sayın bakanımızın atmış olduğu tweet ile Hakkari'yi kutluyoruz. Aşı oranı yüzde 75'i geçti. Bakanımız 'Van ve Şırnak'ın da yakın zamanda yüzde 75 olacağını müjdesini bekliyoruz' dedi. Neden olmasın? Hakkari bunu başardıysa biz Van olarak neden başarmayalım?" dedi.


'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'
'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor'

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Van'da yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısızlardan oluşuyor' - Son Dakika


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