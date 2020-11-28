Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı - Son Dakika

Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı

28.11.2020 09:43
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı, System.String[]

KORONAVİRÜS ile mücadelede ön saflarda yer alan filyasyon ekipleri yurdun her yerinde özverili şekilde çalışıyor.

KORONAVİRÜS ile mücadelede ön saflarda yer alan filyasyon ekipleri yurdun her yerinde özverili şekilde çalışıyor. Eylül ayında vaka sayısının en fazla olduğu kentler arasındaki Van'da, yapılan çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı. Vanlıların son dönemde kurallara uyduğunu belirten ve teşekkür eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, " Türkiye'nin her yerinde ciddi bir artış var ama bizim genel durumumuzun iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama tedbirleri elden bırakırsak hızlı bir şekilde bu durum bozulabilir" dedi.

Koronavirüs salgının ilk dönemlerinden itibaren Van'da vaka sayılarındaki artış, endişe verici boyuta ulaştı. Özellikle düğün, nişan, sünnet, mevlit gibi toplu etkinliklerin yapılması ayrıca gizli kurulan taziyeler, vaka artışlarında önemli rol oynadı. Kentin en işlek caddelerinde maske kuralına uymayan vatandaşların da olması nedeniyle bulaş oranı oldukça arttı. Özellikle eylül ayında vaka artışlarında yüzde yüz artış yaşandığı kentte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 10 Eylül de Van'a gelmesiyle birlikte yeni önlemler alındı. Kentte filyasyon ekiplerinin sayısı ile test kapasitesi artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çarşı merkezi ve polis kontrol noktalarında yoğun önlemler alarak vatandaşları maske ve mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

183 FİLYASYON EKİBİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORTürkiye'nin diğer kentlerinde olduğu gibi filyasyon ekipleri, Van'da da yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Van Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gün içinde birçok pozitif vakayla görüşüp, temaslı olanları tespit ediyor. Sadece temaslı olanları değil aynı zamanda hastanın durumunu sorup, ilaçlarını teslim edip, durumu ağır olanların hastaneye yatışlarını da sağlıyor. Van'da görev yapan 183 filyasyon ekibi Covid-19 testi pozitif gelen vakaların filyasyon çalışmalarını yaparak vaka sayılarının azalması için canla başla çalışıyor. 'VAN SON 1-2 AYDIR KURALLARA UYDU'Yapılan bu titiz çalışmaların ardından Van'da vaka artış hızında azalma yaşandı. Eylül ayında vaka artış hızında Türkiye'de ilk sıralarda yerini alan Van, alınan sıkı önlemlerle Covid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı önemli oranda azaldı. Vanlılarında bu sürede kurallara uyduğunu belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şöyle konuştu:

"Van, son 1-2 aydır kurallara uymak konusunda bizi oldukça memnun etti. O yüzden Van halkına teşekkür ediyorum. Biz Kurban Bayramı'nda vaka artış hızı konusunda Türkiye'nin en kötü 7 ilinden biriydik. Şu an Covid-19 yoğun bakım için ayırdığımız yatak hem normal servis yataklarımız yarısından fazlası boş. Bu bizim tedbirlerimizin olumlu sonuç verdiğinin neticesidir. ve bizim taviz vermeden bu kurallara uymamız lazım. Türkiye'nin her yerinde ciddi bir artış var. Ama bizim genel durumumuzun iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama tedbirleri elden bırakırsak hızlı bir şekilde bu durum bozulabilir. Allah korusun ama tedbirsiz davranırsak hastanelerde yer sıkıntısı bile yaşayabiliriz. Sağlık ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu kapsamda görev alan tüm ekiplere Van halkı adına çok teşekkür ederim"


Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı
Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı

Koronavirüs, Türkiye, Eylül, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da yoğun çalışmalar ve denetimlerle vaka artış hızı azaldı - Son Dakika


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