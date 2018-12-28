Son Dakika Haberleri: Van'da Yoğun Kar Yağışı

Van'da Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, yüzlerce yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Van'da Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, yüzlerce yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Van'da öğleden sonra etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, kent genelinde 150 mahalle ve 114 mezra olmak üzere toplam 264 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise, özellikle Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı beklendiği ve muhtemel sel, su baskını, buzlanma, don olayı, çığ ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Vatandaşlar, kar yağışına sevindiklerini ancak hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "Bu yıl kar beklenenden geç yağdı. İklim değişikliği nedeniyle endişeleniyorduk. Karın yağması özellikle ekili araziler için önemlidir" dediler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:46 Kaynak: İHA

Van, Kar, Güncel
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