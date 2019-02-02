Son Dakika Haberleri: Van'da Yoğun Kar Yağışı

Van'da Yoğun Kar Yağışı

49 dakika önce

Van'da geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 321 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Van'da geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 321 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da gece etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 146 mahalle ve 175 mezra olmak üzere toplam 321 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği, gece ve sabah saatlerinde ise, buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşlar, geçtiğimiz yıla göre kar yağışının bu yıl yoğun olduğunu belirterek, "Bu yıl kar çevre illere çok yağdı. Hastalıkların önlenmesinde kar yağışının iyi olacağını düşünüyoruz. Özellikle karın yağması tarım için önemlidir" dediler.

Öte yandan, etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin aksamayacağı bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

Van, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 Mağlup Etti Son Dakika! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti

Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz PKK'nın Üst Düzey İsmi Jandarmadan Kaçamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 11:07:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Yoğun Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]