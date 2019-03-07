Van'da Yoğun Kar Yağışı
1 saat önce
VAN, öğle saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
VAN, öğle saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Kentte daha önce yağan karla kapanan köy yolları açılmaya çalışılırken, bugün öğle saatlerinde yeniden kar yağışı başladı. Kent merkezi yoğun kar yağışı ile beyaza bürünürken, Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Başkale'de 2 mahalle ile 7 mezranın yolarının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:15 Kaynak: DHA
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