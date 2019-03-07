Son Dakika Haberleri: Van'da Yoğun Kar Yağışı

Van'da Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

VAN, öğle saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Van'da Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
VAN, öğle saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.  

Kentte daha önce yağan karla kapanan köy yolları açılmaya çalışılırken, bugün öğle saatlerinde yeniden kar yağışı başladı. Kent merkezi yoğun kar yağışı ile beyaza bürünürken, Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Başkale'de 2 mahalle ile 7 mezranın yolarının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:15 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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