Van'da yol açma çalışması - Son Dakika
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Van'da yol açma çalışması

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 17 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 17 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 12, Başkale'de 1, Gürpınar'da 1 ve Muradiye ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek," Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da eksi 1, Hakkari'de eksi 5, Bitlis'te eksi 5 ve Muş'ta eksi 4 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Bahçesaray, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
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