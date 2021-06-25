VAN'DA YOL KONTROLLERİ SIRASINDA 205 KİLO 240 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

VAN'DA YOL KONTROLLERİ SIRASINDA 205 KİLO 240 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
25.06.2021 22:33
VAN'ın Edremit ve İpekyolu ilçelelerinde polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araç ile bir adreste, narkotik köpek 'Irmak' ile yapılan aramada 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
VAN'ın Edremit ve İpekyolu ilçelelerinde polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araç ile bir adreste, narkotik köpek 'Irmak' ile yapılan aramada 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpek 'Irmak' yadımıyla arama yapıldı. Aramada aracın gizli bölmelerinde 128 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.Öte yandan İpekyolu ilçesinde yine yol kontrolü sırasında şüphe üzerine dururulan araç ile bir adrese düzenlenen operasyonda ise 77 kilo 140 gram eroin olmak üzere her iki operasyonda toplam 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili E.U. ve F.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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