Van'da yol verme kavgasına ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da yol verme kavgasına ilişkin bir kişi tutuklandı

05.10.2022 22:54
Van'da yol verme kavgasına ilişkin bir kişi tutuklandı

Van'da yol verme tartışmasının ardından yaşanan "kasten yaralama" olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Van'da yol verme tartışmasının ardından yaşanan "kasten yaralama" olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İpekyolu ilçesinde yol verme tartışmasına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattı.

Bu kapsamda, Kazım Karabekir Caddesi'nde tartışma sonrası çıkan kavgada "kasten yaralama" suçunu işledikleri tespit edilen 2 kişi, ekiplerce gözaltına alındı, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da yol verme kavgasına ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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