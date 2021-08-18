Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Olayla ilgili 8 Ağustos'ta gözaltına alınan 5 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, bir şüphelinin dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı aktarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.

Van 'ın Çatak ilçesinde, yola döşenen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Van'da yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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