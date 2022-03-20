Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
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Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

20.03.2022 17:49
Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kasında 14 kişi yaralandı.

Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kasında 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari yolunun 7'nci kilometresindeki Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksekova'dan Van'a gelen ve içinde 14 yolcunun bulunduğu 21 LB 565 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp yol kenarındaki istinat duvarını aşarak devrildi. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Minibüste sıkışan yolcular, ekipler tarafından kurtarılırken, kazada yaralanan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Kavak/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
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