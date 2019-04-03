Son Dakika Haberleri: Van'da Yolcunun Oturduğu Koltukta Eroin Ele Geçirildi

Van'da Yolcunun Oturduğu Koltukta Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste, adı açıklanmayan yolcunun oturduğu koltuğun altında 115 gram eroin ele geçirildi.

Van'da Yolcunun Oturduğu Koltukta Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste, adı açıklanmayan yolcunun oturduğu koltuğun altında 115 gram eroin ele geçirildi. Yolcu, gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van - Tatvan Karayolu üzerindeki  Balaban'da yol kontrol noktası oluşturdu. Jandarma ekipleri, bir yolcu minibüsünü şüphe üzerine durdurarak kimlik kontrolü başlattı. Ancak yolculardan biri şüpheli hareketler sergilemeye başladı. Bunun üzerine yapılan aramada adı açıklanlamayan yolcunun oturduğu koltuğun altında 115 gram eroin bulundu. Şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:09 Kaynak: DHA

Gevaş, Jandarma, Van, Güncel
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