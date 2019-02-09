Van'da Yoldan Çıkan Aracı Belediye Ekipleri Kurtardı
1 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu kontrolünü kaybederek yolda çıkan aracın yardımına belediye ekipleri koştu.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu kontrolünü kaybederek yolda çıkan aracın yardımına belediye ekipleri koştu. İpek Yolu
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir nakliye aracı, ilçeye bağlı Karagündüz Mahallesi civarında yoldan çıktı. Bu sırada mahallelerde kar temizleme çalışması yürüten İpek Yolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoldan çıkan araçla karşılaştı. Sürücüye yardım eden belediye ekipleri, yoldan çıkarak göle doğru kayan araç için seferber oldu. Belediye ekipleri, kaygan zeminden dolayı yoldan çıktığı belirlenen aracı iş makineleriyle çekerek kurtardı.
Kayan nakliye aracının sürücüsü ise yardımlarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:32 Kaynak: İHA
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