Van'da yolu kapanan mahalledeki astım hastası 4 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da yolu kapanan mahalledeki astım hastası 4 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Van'da yolu kapanan mahalledeki astım hastası 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde yolu kardan dolayı kapanan mahallede mahsur kalan astım hastası kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'da yolu kapanan mahalledeki astım hastası 4 saatte hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde yolu kardan dolayı kapanan mahallede mahsur kalan astım hastası kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karpuzalan Mahallesi'nde, astım krizi başlayan 60 yaşındaki Şehriban Yıldırım'ı olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.


Zorlu hava şartlarına rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.


Evde müdahale edilen Yıldırım, 4 saat süren çalışma sonucu ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karla mücadele ekipleri gün içinde yaptıkları çalışmalarla Özalp ilçesine bağlı Kırkçalı, Aşağı Akgülle, Seydibey, Bağrıaçık ile Saray ilçesine bağlı Şemsettin Bey ve Hacıkışlak mahallelerinde farklı sağlık sorunları olan vatandaşlara da sağlık ekiplerinin ulaşmasını sağlandı.

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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