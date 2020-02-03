Van'da yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 4 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Van'da yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Gövelek Mahallesi'nde, doğum sancıları başlayan 27 yaşındaki Emine Boya'yı olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi. Van'dan yola çıkan 112 ambulansı, kardan kapanan yolda ilerleyemeyince bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yolu açmaya çalışan iş makinesinin de arızalanması üzerine Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile kar paletli ambulans yönlendirdi. Yola paletli ambulansla devam eden ekipler, kar ve tipiden dolayı zor anlar yaşadı.

Paletli ambulansla mahalleye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini evde yaptıkları kadını, 4 saat süren çalışma sonucu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Hasta yakınları, Boya'nın yardımına koşan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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