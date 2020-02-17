Van'da yolu kapanan mezradaki hasta 3 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Çamurlu Mahallesi Gurultu mezrasında rahatsızlanan 64 yaşındaki Çelikok, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.

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