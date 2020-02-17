Van'da yolu kapanan mezradaki hasta 3 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da yolu kapanan mezradaki hasta 3 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Van'da yolu kapanan mezradaki hasta 3 saatte hastaneye ulaştırıldı

7 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mezrada rahatsızlanan Gogerçin Çelikok, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'da yolu kapanan mezradaki hasta 3 saatte hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mezrada rahatsızlanan Gogerçin Çelikok, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Çamurlu Mahallesi Gurultu mezrasında rahatsızlanan 64 yaşındaki Çelikok, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu Çelikok'un yaşadığı mahalleye ulaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi evde yaptığı Çelikok, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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