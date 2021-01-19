Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın için ekipler seferber oldu

19.01.2021 14:41

Van'ın Çaldıran ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki İncealan Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan Bilcan Turan'ın yakınları, yolun kapanması nedeniyle Turan'ı hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.

Hastayı almaya giden ambulans da mahalleye 15 kilometre kala tipi nedeniyle kara saplandı.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. Yoğun kar ve tipiye rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan Turan'ın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çaldıran Belediyesi Garaj Amiri Yaşar Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ilçede hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Vatandaşların mahsur kalmaması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Koç, "Uzun süren çalışma sonucu ambulansı çıkararak hastaya ulaşmasını sağladık. Tipi ve yoğun kar yağışı var. Yolları sürekli açık tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın için ekipler seferber oldu
Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın için ekipler seferber oldu
Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın için ekipler seferber oldu
Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın için ekipler seferber oldu

Çaldıran, Doğum, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın için ekipler seferber oldu - Son Dakika


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