Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

7 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mahallede rahatsızlanan 80 yaşındaki akciğer hastası Zine Atalay, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mahallede rahatsızlanan 80 yaşındaki akciğer hastası Zine Atalay, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Koçdağı Mahallesi'nde rahatsızlanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) Atalay'ı, yakınları yolun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hastaneye götüremedi.

Yakınlarının yardım istemesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yolu açarak mahalleye ulaştı.

Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerince evden alınan Atalay, hastaneye ulaştırıldı.

Atalay'ın oğlu Ferhat Atalay, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür ederek, "Zor durumdaydık. Allah razı olsun devletten, belediyemizden. Gelip yolumuzu açtılar, hastamızı hastaneye götürüyorlar. Bu zor günümüzde bizi zor durumda bırakmadılar." dedi.

Başkale, KOAH, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen, kendilerini ihbar edince son anda kurtuldu
Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı (3) ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]