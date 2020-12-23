Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına ekipler yetişti - Son Dakika

Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına ekipler yetişti

23.12.2020 20:45

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Görecek Mahallesi'nde rahatsızlanan 79 yaşındaki KOAH hastası Ahmet Çetinkaya'nın yakınları, yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına ekipler yetişti
Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına ekipler yetişti
Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına ekipler yetişti
Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına ekipler yetişti

Muradiye, Tuşba, KOAH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına ekipler yetişti - Son Dakika


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