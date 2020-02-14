Van'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki 10 hasta, helikopterlerle hastanelere ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki 10 hasta, helikopterlerle hastanelere ulaştırıldı - Son Dakika

Van'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki 10 hasta, helikopterlerle hastanelere ulaştırıldı

6 saat önce

VAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerinde rahatsızlanan ve aralarında hamile kadınların da bulunduğu 10 vatandaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterlerle en yakın sağlık merkezlerine ulaştırıldı.

Van'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki 10 hasta, helikopterlerle hastanelere ulaştırıldı, System.String[]

VAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerinde rahatsızlanan ve aralarında hamile kadınların da bulunduğu 10 vatandaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterlerle en yakın sağlık merkezlerine ulaştırıldı.

Son 26 yılın en çetin kışının yaşandığı ve kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu Van'da 516 yerleşim biriminin yolu kar ve çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu kapanan yerleşim yerlerinde rahatsızlanan vatandaşlar, kara yoluyla sağlık merkezlerine ulaştırılamayınca devreye Mehmetçik girdi. Çatak ilçesinde kalp krizi şüphesi bulunan 2 vatandaş ve 1 hamile kadının rahatsızlanması üzerine yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Van'a karayolu ile ulaşım sağlanamayınca devreye giren Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter Çatak'a sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan alınan hastalar, Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilerek tedaviye alındı.

Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi'nde de diyaliz hastası bir vatandaş, Büyükağaç Jandarma Karakolu'ndan helikopterle alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na, oradan da Çatak Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Korolu Mahallesi'nde diyaliz hastası bir vatandaş da, evinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na, oradan da Çatak Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Saray ilçesi Turan Mahallesi'nde ise 3 çocuk ile Başkale ilçe merkezinde 1 çocuk ve bir hamile kadın karayolundan Van'a ulaşım sağlanamayınca Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle ilk olarak Van Jandarma Filo Komutanlığı'na, oradan da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:23 Kaynak: DHA
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