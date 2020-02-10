Van'da yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Van'da yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk, belediye ekiplerinin çabaları sonucu hastaneye kaldırıldı.

Van'da yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk, belediye ekiplerinin çabaları sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde rahatsızlanan 3 yaşındaki Zümeyra Keskin'in yakınları, yolun kar ve tipiden dolayı kapanması nedeniyle çocuğu hastaneye götüremeyince durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak 112 Acil Sağlık ekibinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Keskin, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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