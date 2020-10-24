Van'da "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı - Son Dakika

Van'da Anatolia Gurme Fest tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, 81 ilin yöresel ürünleri satışa sunuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Eşi Meral Bilmez ve Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile fuarı ziyaret etti.

Fuar alanındaki stantları tek tek dolaşan Bilmez, ürünlerle ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Eylül itibariyle fuarların tedbirli olarak yeniden serbest bırakıldığını söyledi.

Eylülden itibaren şu ana kadar kentte üçüncü fuarı açtıklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu güne kadar düzenlenen fuarlarda da çok şükür bir sorun, sıkıntı yaşamadık. Hem organizasyon firması hem de fuarda yer alan firmalarımız pandemi ile ilgili alınan tedbirlere filen uydular. Vatandaşlarımızda bu tedbirlere riayet etti, herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bu üçüncü fuarımız. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde ilgide var. Pandemi sürecinin getirdiği durgunluk döneminde bu cesareti gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Organizasyon firmamızdan sosyal mesafe ve maske konusunda taviz vermeden bu süreyi geçirmelerini bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Anatolia Gurme Fest yetkilisi Özgür Can Çelik ise 81 ilden gelen tatların Vanlılarla buluştuğunu ifade etti.

Ziyaretçilerin 23 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 10 gün boyunca lezzetli bir fuar geçireceklerini dile getiren Çelik, "Lezzetli bir fuar geçirmeleri için Vanlıları 4. kez kapılarını açtığımız büyük Van fuarına davet ediyoruz." dedi.