Van'da 11 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Van'da 11 araç trafikten men edildi

31.08.2022 11:01

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 23-29 Ağustos'ta kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 370 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, 134 araç veya sürücüsüne yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

Tragger, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 11 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da 11 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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